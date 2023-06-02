الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يكلف مجلس المدينة بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة التعامل الفوري مع الشكاوي الواردة من المواطنين في كل القطاعات، وسرعة تقديم الحلول العاجلة والمناسبة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات بالشكوي الواردة بمنطقة السنوسية البحرية بعد حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع المشار بالشكوى في إطار الأعمال اليومية لحي غرب.

ووجه عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، جهاز النظافة وحي غرب بالتعامل مع الشكوى وتم رفع القمامة والمخلفات، علمًا بأن جهاز النظافة يقوم برفع القمامة أكثر من ٣ مرات يوميًا من الأحياء والعزب، ونقوم بحل الشكاوى الواردة إلينا من المواطنين يوميًا سوى في اختصاصات المدينة أو مساعدة جهات أخرى في حل الشكاوى وهذا واجبنا تجاه المواطن المطروحين وكل مرافق المدينة.

وناشدت مدينة مرسي مطروح الأهالي وسكان المدينة بالتعاون مع جهاز النظافة والأحياء، مرحبين بالمشاركة المجتمعية ومبادرات الشباب للحفاظ على البيئة والنظافة العامة لظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها، خاصة نحن مقبلون على مواسم الصيف وأن تظهر في أبهى صورها إلا بتكاتف الجميع، وأن تقدم البلدان يأتي في المقام الأول بفضل شعبها.

وتواصل مدينة مرسى مطروح جهودها في رفع كفاءة الشواطئ بتمهيد الرمال ورفع كفاءة المرافق من حمامات وغرف خلع الملابس وسور الكورنيش وصيانة وأعمدة الإنارة، وأعمال التجميل والتشجير، ووضع خطة لرفع معدلات النظافة العامة طوال الموسم الصيفي السياحي.

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البيئة والنظافة الحلول العاجلة الشكل الحضاري والسياحي المبادرات المجتمعية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموسم الصيفي رفع كفاءة الشواطئ

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