58 ألف طن.. دمياط تتخطى نسبة المستهدف من توريد القمح

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس ١٢٤% من المستهدف، بما يعادل ٥٨٠٠٣.٥٦١ طنا، ما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ أبريل الماضى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

ووجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

جدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣١٠٠٢ فدان، وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.