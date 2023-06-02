الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال روضة أكتوبر بالجيزة

ورش فنية وتعليمية
ورش فنية وتعليمية

نظمت محافظة الجيزة مجموعة من الورش والأنشطة من أجل أطفال الإسكان البديل بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، في إطار توجه الدولة لدعم سكان هذه المناطق في جميع النواحي والمجالات والأنشطة التنموية لأهالي الإسكان البديل والتعاون مع مؤسسات الدولة في تحسين الجوانب الثقافية والفنية ضمن الخطة المتكاملة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمتابعة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وهو الأمر الذي أشاد به عدد من أهالي وأطفال الإسكان البديل بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتقول هناء محمد، إحدى أهالي الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، إن هناك اهتمامًا واسعًا من قِبل الدولة المصرية ومحافظة الجيزة على جميع الجوانب والمستويات، لافتة إلى أن الورش والأنشطة التي نظمتها محافظة الجيزة، مؤخرًا بروضة أكتوبر من أهم الفعاليات التي قامت بها المحافظة، خاصة وأنها كانت مهتمة بالأخص بفئة الأطفال وهو أكثر ما يهم الأهالي أن يجدوا اهتمامًا بأبنائهم خاصة الأطفال منهم.

من جانبها، أكدت نجوى طارق، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أن الورش والأنشطة التي نظمتها محافظة الجيزة غمرت الأهالي وأطفالهم بسعادة عارمة خاصة وأنها كانت تحمل العديد من الجوانب الثقافية وليست ترفيهية فقط ما يجعلها أكثر إفادة للأطفال، مشيرة إلى أن الفعاليات شملت مجموعة من الورش الفنية والثقافية والتدريبية والندوات والمحاضرات وتعليم الأطفال فنون الرسم والزخرفة والحياكة والخياطة والأعمال اليدوية والحرفية والتراثية.

وأضافت إحسان محمد، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أن مبادرة محافظة الجيزة شهدت إقبالًا واسعًا من قِبل سكان وأهالي حدائق أكتوبر لمشاركة أبنائهم في تلك الفعاليات التي تسببت في سعادة كبيرة للأطفال، حيث تضمنت تنفيذ عروض فنية وترفيهية للعرائس والأراجوز إلى جانب تدريب الأطفال على الأعمال الفنية من الصلصال والطين والعديد من المهارات الأخرى والتي كان يقوم بها عدد من المدربين المتخصصين.

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محافظة الجيزة أطفال روضة أكتوبر ورش وأنشطة تعليمية وفنية أنشطة تعليمية أنشطة تعليمية وفنية منطقة حدائق أكتوبر الإسكان البديل محافظ الجيزة

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