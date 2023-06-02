خالد عبدالعزيز: الرئيس السيسي أعطى الحوار الوطني دفعة قوية (فيديو)

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى دفعة قوية جدًا للحوار الوطني.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس السيسي، وافق على توصية مجلس الأمناء بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات القادمة بجميع أنواعها، كما سجّل كلمة متميزة وأُعلنت في بداية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

كما أشار مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أنه في الأسبوع الماضي، أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني، حينما كانت الحكومة بصدد إرساله لمجلس النواب، حيث وجّه رئيس الجمهورية بعرض هذا المشروع على جلسات الحوار الوطني.

وتابع: "صوّرنا في جلسة التعليم بالحوار الوطني مشروع القانون الوارد من الحكومة وتم توزيعه على الخبراء الموجودين في الجلسة وتم الاتفاق على تخصيص جلسة استثنائية خاصة لمناقشة مشروع القانون وانعقدت أول أمس بحضور أكثر من 112 خبيرًا من كل التخصصات والجهات الخاصة بالتعليم".