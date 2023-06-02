وفاة طفل خنقًا فى دمياط.. والشرطة تحقق

استقبل مستشفى دمياط العام في الساعات الأولى من صباح الجمعة جثمان طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة توفي خنقاً، وجرى إخطار قوات الشرطة لوجود شبهة جنائية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في واقعة وفاة الطفل (حسن وائل) لمعرفة سبب الوفاة.

الطفل من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط ووالده يعمل خارج مصر، وكان طالباً في مدرسة شطا العزبي التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

تم تحرير محضر بالواقعة وانتداب لجنة من الطب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات وفاة الطفل وإخطار النيابة العامة.