الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد من طلاب "إعلام 6 أكتوبر" يتفقد معالم مدينة المنصورة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وفدا من طلاب كلية الإعلام، الفرقة الرابعة، بجامعة 6 أكتوبر، وذلك ضمن المساهمة في إعداد مشروع التخرج لطلبة كلية الإعلام المتمثل في حملة إعلامية تحت شعار (المنصورة الجديدة - عيش حياة فريدة)، للتعريف بالمدينة الجديدة. 

وخلال الزيارة، اصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المدينة، الطلاب في جولتهم للتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، التى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها إلى بنية رقمية موحدة ، وذلك في إطار التطبيق العملي لشعار الحملة الإعلامية. 

كما اطلع الطلاب في جولتهم على المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها  جامعة المنصورة الجديدة ومشروعات الإسكان المختلفة (الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي - سكن مصر – JANNA - الفيلات)، كما تفقدوا أيضا مشروعات مبانى الخدمات والتى تشمل ( المدارس، المركز الطبى، الأسواق التجارية، والمساجد، والكنيسة). 

وأضاف المهندس ياسر كحلة، أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلي حول المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، حيث أشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

من طلاب إعلام أكتوبر يزور مدينة المنصورة الجديدة ضمن حملة إعلامية كمشروع تخرج ويتفقد معالمها إعلام أكتوبر يزور مدينة المنصورة الجديدة ضمن حملة إعلامية كمشر كمشروع تخرج ويتفقد معالمها وفد من طلاب إعلام أكتوبر يزور مدينة المنصورة الجديدة ضمن حملة إعلامية كمشروع تخرج ويتفقد معالمها المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز

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