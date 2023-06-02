"إكسترا نيوز" تقدم نصائح عند الخروج فى الطقس السيئ (فيديو)

قدمت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، نصائح عند الخروج في الطقس السيئ.

نصائح عند الخروج في الطقس السيئ:

غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

شرب كمية كافية من المياه وتناول وجبات صحية.

وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

تجنب مسببات تهيج الأنف مثل التدخين.

تحديد وقت الخروج في الطقس غير المستقر.

الانتباه لتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار.

وكانت موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار، تسببت في خسائر بشرية ومادية متفاوتة في محافظات مصر، حيث تسبب سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري بالقاهرة في وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين، وتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية، إضافة إلى وفيات أخرى في محافظات الشرقية والمنوفية إثر سقوط لوحات إعلانية على مواطنين.