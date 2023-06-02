"الحماية المدنية" تسيطر على حريق التهم 4 مصانع كتان في الغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في 4 مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية، دون وقوع خسائر بشرية حيث التهم النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي 14مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في 4 مصانع كتان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران.