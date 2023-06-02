الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق التهم 4 مصانع كتان في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في 4 مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية، دون وقوع خسائر بشرية حيث التهم النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي 14مليون جنيه. 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في 4 مصانع كتان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق. 

ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران.

السيطرة على حريق التهم مصانع كتان بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

عاصفة ترابية جديدة اليوم.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الأوقاف: أكثر من مليارين و72 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 11 شهرًا

ارتفاع حصيلة توريد القمح في الدقهلية إلى 321151 طنا

تقرير يوناني: الاكتشاف الأثري لمدينة هيراكليون الغارقة يضم كنوزا لا تقدر بثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس