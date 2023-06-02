بعد عرض أولى حلقاته.. "الشاهد" للدكتور محمد الباز يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الحلقة الأولى من برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد الدكتور محمد الباز من خلال البرنامج، توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها، وذلك يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة "إكسترا نيوز".

- سامح عاشور: ما حدث في 30 يونيو كان معجزة

واستضاف الدكتور محمد الباز، في الحلقة الأولى من البرنامج، سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، حيث قال: ثورة 30 يونيو كانت ضد إرهاصات كثيرة حدثت في مصر لإجمالي الفترة بين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، مؤكدًا على أن مصر عاشت خلال تلك الفترة على صفيح ساخن، ثم جاءت 30 يونيو لتكون خاتمة وانتصارا بعد جهد كبير في استعادة النفس والتوازن.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، أن الشعب المصري فقد توازنه لبعض الوقت، واختلطت الحسابات، وفجأة جاء الإخوان للحكم بعد 25 يناير، ثم جاءت 30 يونيو التي استفاق بها الشعب المصري قبل ضياع مستقبله.

وأكد سامح عاشور أن ما حدث في 30 يونيو كان معجزة، منوها بأنه يرى أنها استعادت الوطن مرة أخرى، وصححت المسار، وجاءت لاستدراك أخطاء كثيرة ساهمنا فيها جميعنا، بعد أن تركنا الإخوان يستولون على الحكم بعد 25 يناير.

- جماعة الإخوان الإرهابية كانت جزءً من نظام مبارك

وقال سامح عاشور: جماعة الإخوان الإرهابية كانت جزءً من نظام مبارك قبل ثورة 25 يناير، وكانوا ينسقون معهم في انتخابات النقابات، لافتًا إلى أن ملف النقابات كان مشتركا بين الحكومة والحزب الوطني وأجهزته الأمنية والإخوان.

وتابع، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز: كان هناك اتفاق على أن يكون النقيب تابعا للنظام، ومجلس النقابة يكون تابعا للإخوان، وهذا كان يحدث في نقابة الأطباء، وحاولوا تكرار الأمر نفسه في نقابة المحامين أيضًا.

وأوضح نقيب المحامين الأسبق، أنه لأول مرة يتم الاتصال بينه وبين الحكومة بعد نجاحه في 2010، ووقتها قال له حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق "انت الوحيد اللى غلب الإخوان في الانتخابات".

- نظام مبارك دمر كل القوى السياسية ماعدا الإخوان المسلمين

وتابع سامح عاشور، “الإخوان” ركبت الموقف حتى قبل تنحي مبارك، لأن نظام مبارك للأسف الشديد كان قد دمر كل القوى السياسية ماعدا الإخوان المسلمين.

وأضاف عاشور أن الأجهزة الأمنية كانت قد لعبت في حزب الناصريين، وكذلك الأمر مع حزب الوفد، وحزب العمل والتجمع، ولم يترك أي تنظيم حزبي مخالف للحزب الوطني لم ينقسم، حتى أسقطوا هيبتها في الشارع.

وتابع: عندما قامت ثورة يناير لم تكن هناك أي ثقة في حزب ولا أي رمز من الرموز الحزبية في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أي قوة منهم منظمة ولديها قدرة على العمل في الشارع، وكان الإخوان هم القوة المنظمة الوحيدة المؤهلة في الشارع والتي استطاعت أن تقدم وجوها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.