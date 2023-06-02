الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: أمريكا هى من تصب الزيت على النار فى الأزمة السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال محمد آدم، كاتب صحفي ومحلل سياسي، إن الحل في الأزمة السودانية هو في إيجاد إرادة حقيقية وحسن نية من الطرفين، مؤكدًا أنه يجب بأن يكون التدخل واضحًا للضغط من قبل المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي والجوار الدولي على طرفي النزاع لإنهاء الحرب.

وأضاف “آدم”، خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأفريقي ودول الايجاد ليس لديها مصلحة عما يدور في السودان بالعكس الدول الكبرى ومنها أمريكا هي من تصب الزيت على النار، كما أن  الدول التي لديها مصلحة استراتيجية في السودان لا تريد ايقاف الحرب. 

أطراف النزاع بالسودان كل منهما يريد القضاء على الآخر

وأشار إلى أن أطراف النزاع بالسودان، كل منهما يريد القضاء على الآخر، وعلى المجتمع الدولي ايقاف هذه الحرب والدخول في حوار مباشر بدون شروط لوقف نزيف الدم وايجاد حلول تجنب البلاد شر الحروب. 

وتابع، أن هناك أنباء رشحت أنه تم إلقاء القبض على كم من الأسلحة في منطقة بور سودان وعلى الداعمين لكلا الطرفان ان يتوقفوا وإلا لن نجد وطن نتقاتل من أجله.

محلل سياسي أمريكا الزيت أطراف النزاع بالسودان الأزمة السودانية

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