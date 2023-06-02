آخرهم آل باتشينو.. نجوم عالميون تزوجوا وارتبطوا بفتيات عربيات

ينتظر النجم الأمريكي المخضرم آل باتشينو 82 عاماً، وصديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح (29 عاما) قدوم طفلهما الأول، وفقا لمتحدث باسم النجم الأمريكي.

وأضاف المتحدث، أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام” العراب” الشهيرة، في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت نور الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق إنستجرام، حيث كانا متواجدين في معرض جاجوسيان الفني بمدينة نيويورك.

وقبل نور الفلاح، ارتبط عدد من النجوم والمشاهير العالميين بشريكات عربيات، نرصد أبرزهم.

سيسك فابريجاس ودانييلا سمعان:

التقت الفاتِنة اللبنانية دانييلا سمعان، 41 عامًا، بنجم كرة القدم الإسباني سيسك فابريجاس، 29 عامًا، في لندن عام 2013، بينما كانا يتناولان العشاء في ذات المكان.

وبعد طلاقها من زوجها اللبناني، ووالِد طفليها، بدأت دانييلا في مواعدة فابريجاس، ويعيشان الآن في إسبانيا، ولديهما طفلتين اثنتين.

ودائمًا ما يتشارك الزوجان صورًا رومانسيّة على موقع انستجرام، لإظهار حُبّهما لبعضهما البعض.

تشانيج تاتوم وجينا ديوان:

ألتقت المُمثّلة والراقصة الفاتِنة ذات الأصول اللبنانية جينا ديوان، مع زوجها الممثل الأمريكي تشانينج تاتوم، خلال تصوير الفيلم الذي جمعهما ‘Step Up’ في 2006. الزوجان لديهما طفلة ذات ثلاثة أعوام، تُدعى "إيفرلي".

جورج كلوني وأمل علم الدين:

بينما التقى الممثل الأمريكي جوروج كلوني، 52 عامًا، بزوجته المُحامية البريطانية من أصول لبنانية أمل علم الدين، 38 عامًا، خلال حملة لجمع التبرّعات الخيريّة، وسُرعان ما شملته بعطفها ومشاعرها الدافئة، وخطفته بسحرها وجمالها.

اُقيم حفل زواج العاشقين في حفل رسمي عائلي حميمي بمُنتجع "أمان" في فينسيا 28 سبتمبر 2014.

وفي خطاب ألقاه بحفل الجولدن جلوب 2015، جعل كثيرين يذرفون الدموع، قال كلوني لشريك حياته وتوأم روحه أمل، أمام العالم: “أشعر بالفخر لأنني زوجك”.

جيجي حديد وزين مالك

ويتواعد الصديقان منذ عدة سنوات، المغني زين مالك وجيجي حديد، التي من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وهي ابنة رجل الأعمال الفلسطيني الشهير محمد حديد وعارِضة الأزياء الألمانيّة يولاندا حديد، أما زين مالك، فهو مغني وكاتب أغاني إنجليزي.