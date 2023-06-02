الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور لـ"الشاهد": توقعت انهيار نظام الإخوان فى هذا التوقيت

الإخوان
الإخوان

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه توقع بداية نهاية نظام الإخوان بعد إصرارهم على التصويت على الدستور الذي صنعوه، وكان التصويت على الدستور لحظة فارقة.

أضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك صراع داخل جبهة الإنقاذ بشأن لجنة الـ100 الخاصة بالدستور، وكان يجب ألا يشارك أحد في هذه المهزلة.

ولفت إلى أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات لجنة الـ100 لدرجة أنه سافر للإسكندرية وقت التصويت على الدستور داخل اللجنة حتى لا يضغط عليه أحد للمشاركة.

وتابع: "للأسف بعض أعضاء جبهة الإنقاذ المشاركون في لجنة الـ100 رفضوا المشاركة في لجنة الغرياني وشاركوا في الجلسة الختامية بسبب الطمع السياسي، وللأسف بهذه الطريقة نحن أعطيناهم شرعية، وكان لابد أن يقاطع الاستفتاء أكبر عدد ممكن".

وأكد نقيب المحامين الأسبق أن خطورة الإخوان الحقيقية لا تكمن فقط، في فكرهم، لكن فكرة أن التنظيم مقدم على كل شيء هي الأخطر، لأن الإخوان ينادون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفكارهم مشابهة لأغلب أفكار الشارع من حيث التدين، لكن فكرة أن التنظيم مقدم على الدولة نفسها خطر جدًا.

سامح عاشور الإخوان محمد الباز برنامج الشاهد

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