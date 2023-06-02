سامح عاشور: الأخوان هم أصحاب موقعة الجمل بالتحرير بمشاركة المغفلين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن جمعة الإخوان المسلمين هما كانوا وراء ما جرى في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، :" الذين أداروا ما جرى في ميدان التحرير كان الإخوان ومجموعة من المغلفين اللي راكبين جمال وأحصنة، اللي ممكن جدًا يكون لهم صلة بالحكومة أو ميكونش لهم صله".

وأشار إلى أن الذين تم محاكمتهم في قضية موقعة الجمل، ليس لهم علاقة بالأحداث، وأن هناك أطراف أخرى كان شركاء فيما حدث مع هؤلاء السذج الموجودين، موضحًا أن هذا الطرف هو الإخوان المسلمين؛ لأنهم هما المستفيدين من حالة الارتداد الذاتي التي تمت من جبهة الإنقاذ.

وأكد أن جبهة الإنقاذ كانت ستقبل الشروط المطروحة بعد خطاب الرئيس السابق حسني مبارك، وأن الإخوان المسلمين هم أصحاب المصلحة في فساد هذا المشروع بالقطع، متابعًا:" فدخلوا في اللعبة الساذجة بالحصان والجمل، وقادوا معركة مثل الفيلم السينمائي، ولو رجعت تاني لهذا الفيديوهات ستجد أنه تم تصويرها مثل أي فيلم بزاويا مختلفة وبكاميرات محددة، واللي متصورش الأيدي الخفية التي كانت وراء هذه المعركة".