أصغر شخص يترأس جلسة لمجلس الأمن.. من هو الأمير الحسين بن عبدالله؟

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بمناسبة مراسم زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية.

وأوضح التقرير، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولد في العاصمة الأردنية عمّان في 28 يونيو عام 1994م، وهو الابن الأكبر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وأشار التقرير إلى أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في الأردن، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون الأمريكية عام 2016م، كما تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2017 م.

وبين التقرير أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية، وقد سمي وليًا للعهد عام 2009م، وعين نائبًا للملك عدة مرات.

كما لفت التقرير إلى أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ترأس جلسة لمجلس الأمن في 2015، وكان عمره 20 عامًا، وقد أصبح أصغر شخص يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي.

كما أنه ألقى الخطاب الترحيبي بافتتاح منتدى دافوس بالأردن عام 2017م، كما أسس مؤسسة ولي العهد التي ترعى 12 مبادرة لدعم الشباب، وأطلق مبادرات لتطوير قطاعي تكنولوجيا المعلومات والسياحة.