الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأسد فك".. أول تعليق من البلوجر لوشا عقب براءته من قضية الخطف (فيديو)

جريدة الدستور

«الأسد فك» كان هذا أول تعليق للبلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ “لوشا” عقب براءته من قضية خطف طفل وابتزاز والدته عقب معاقبته في أول درجة بالسجن 10 سنوات.

وكتب "لوشا" عبر حسابه على "الفيسبوك" قائلاً:"الأسد فك.. بستر ربنا ودعوة أمي ربنا برئني قدام الدنيا كلها .. وحشتوني".

تعود الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على محمد عبد الحميد، الشهير بـ"لوشا"، 36 عامًا في إحدى الدوريات عقب تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق على خلفية اتهامه في قضية قتل.

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