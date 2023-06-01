سامح عاشور: "30 يونيو" استفاق بها الشعب المصرى قبل ضياع مستقبله

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن ثورة 30 يونيو كانت ضد إرهاصات كثيرة حدثت في مصر لإجمالي الفترة بين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن مصر عاشت خلال تلك الفترة على صفيح ساخن، ثم جاءت 30 يونيو لتكون خاتمة وانتصارا بعد جهد كبير في استعادة النفس والتوازن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري فقد توازنه لبعض الوقت، واختلطت الحسابات، وفجأة جاء الإخوان للحكم بعد 25 يناير، ثم جاءت 30 يونيو التي استفاق بها الشعب المصري قبل ضياع مستقبله.

وأكد سامح عاشور أن ما حدث في 30 يونيو كان معجزة، منوها بأنه يرى أنها استعادت الوطن مرة أخرى، وصححت المسار، وجاءت لاستدراك أخطاء كثيرة ساهمنا فيها جميعنا، بعد أن تركنا الإخوان يستولون على الحكم بعد 25 يناير.