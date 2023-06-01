الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يضم 6 لاعبين جدد في الميركاتو استعدادا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع 6 لاعبين جدد للانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا لتدعيم الفريق في الموسم الجديد في ظل الاحتياجات التي طلبها الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

طلب المدرب من إدارة النادي التعاقد مع ثلاث مدافعين مميزين واثنين لاعبين في خط الوسط، بجانب راس حربة مهاجم سوبر.

‏وحدد المدرب إمكانيات كل لاعب وفقا للمواصفات التي يحتاجها لتنفيذ طريقة لعبه الجديدة.

‏ويتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعبين الجدد بعد عرض أسمائهم على لجنة الكرة من أجل تحديد كفاءة اللاعب وهل يستحق أن يرتدي قميص نادي الزمالك؟

‏وبعد أن تستقر لجنة الكرة على اختيار اللاعبين المطلوبين سيتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعبين فورا.

‏وأكد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو  لجنة الكرة أن مجلس الإدارة في الطريق للتعاقد مع لاعب جماهيري تعشقه جماهير الزمالك سيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم الجديد.


الزمالك يواجه منتخب اليمن وديا غدا


وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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