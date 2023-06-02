الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامز أمير يحتفل بعقد قرانه برفقة نسره "رهبة"

رامز أمير
رامز أمير

احتفل الفنان الشاب رامز أمير، بعقد قرانه، على فتاة من خارج الوسط الفنى.

ونشر رامز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صور له من الحفل وفيديو لعقد القران عبر خاصية الاستورى.

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ونشر الفنان الشاب رامز أمير، صورة من حفل زفافه برفقة زوجته وهو يحمل طائره الخاص  “نسره” الذي يطلق عليه رهبة، وعلق قائلًا: “لقد وعدنا أن نحتفظ بها للأبد”.

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أخر أعمال رامز أمير 

جدير بالذكر أن الفنان رامز أمير، شارك في مسلسل "رسالة الإمام" بالمارثون الرمضانى 2023، وتدور أحداثه، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي جوهر".

رامز أمير الوسط الفني فيس بوك الأستوري موقع التواصل الاجتماعي

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