الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علي بن تميم: مركز أبو ظبى للغة العربية أسس أنشطته على مفهوم الاستدامة

الدكتور علي بن تميم
الدكتور علي بن تميم

قال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطلق على عامنا هذا 2023م بأنه عام الاستدامة، وهو ما يعطي دفعة كبيرة للمؤسسات كل في مجاله، يعمل على هذا المفهوم". 

 

وأضاف بن تميم خلال لقاءه ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر فضائية الحياة، أن من حسن الحظ، أن مركز أبو ظبي للغة العربية بنا معظم أنشطته وفعالياته على الاستدامة، لافتًا إلى أن ذلك تجلى في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، حيث تناقشنا في محاور عديدة، علاقة الاستدامة بالقطاع الثقافي، علاقة الاستدامة بالنشر، علاقة الاستدامة بالصناعات الإبداعية، علاقة الاستدامة بالمتاحف.

 

وتابع: "حاولنا أن نكرس الجهود للتفكير في كيفية أن تنعكس مفاهيم الاستدامة على اللغة العربية من هذا الجانب". 

 

وعن فعاليات المعرض أكد أن الفكرة تأسست قبل عشر دورات وأكثر، عندما بدأ النشر العربي يزور معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث كيفية ربط الثقافة "النخبوية" لتدخل في سياقات الجماهير، وتتفاعل معهم، معقبًا: “أتصور هذا هم كل قيّم وكل مسؤول عن الثقافة”.

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