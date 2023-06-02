نجلاء الشرشابى تكشف تفاصيل بدايتها مع الطبخ وظهورها على cbc سفرة

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، سر موهبتها في الطبخ، ورحلتها مع قناة cbc سفرة، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين القناة، والتي تقدم عليها برنامجها "على أد الإيد".

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها تهوى الطبخ وذلك قبل الدراسة، ومنذ أن كانت صغيرة كانت تقوم بعمل أكلات ووصفات وتعلمها لجيرانها وأصدقائها وأقاربها.

بدايتها مع cbc سفرة

وأشارت إلى أنها كانت تقدم وصفات بأقل الإمكانيات، وكانت تحلم بأن تكون "شيف"، لافتة إلى أن بدايتها كانت مع إعلان منذ 10 سنوات، وتقدمت له واستمرت في التجهيز للظهور بالبرنامج لمدة عام كامل.

وتستضيف حلقة الليلة من البرنامج أشهر الشيفات على cbc سفرة بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات لتدشين القناة.