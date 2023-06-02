الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجلاء الشرشابى تكشف تفاصيل بدايتها مع الطبخ وظهورها على cbc سفرة

الشيف نجلاء الشرشابي
الشيف نجلاء الشرشابي

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، سر موهبتها في الطبخ، ورحلتها مع قناة cbc  سفرة، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين القناة، والتي تقدم عليها برنامجها "على أد الإيد".

 

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها تهوى الطبخ وذلك قبل الدراسة، ومنذ أن كانت صغيرة كانت تقوم بعمل أكلات ووصفات وتعلمها لجيرانها وأصدقائها وأقاربها.

 

بدايتها مع cbc  سفرة

وأشارت إلى أنها كانت تقدم وصفات بأقل الإمكانيات، وكانت تحلم بأن تكون "شيف"، لافتة إلى أن بدايتها كانت مع إعلان منذ 10 سنوات، وتقدمت له واستمرت في التجهيز للظهور بالبرنامج لمدة عام كامل. 

 

وتستضيف حلقة الليلة من البرنامج أشهر الشيفات على cbc  سفرة بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات لتدشين القناة.

نجلاء الشرشابي موهبتها الطبخ قناة CBC سفرة تدشين القناة أكلات ووصفات

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