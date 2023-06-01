الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. نوران جوهر تتأهل لنهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

نجحت اللاعبة المصرية نوران جوهر - المصنفة الثانية عالميا- في تحقيق الفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط، بعد  مباراة دامت لمدة 106 دقيقة، لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: “15-13، 9-11، 17-15، 11-6”.

وتنتظر نوران جوهر المواجهة المقبلة بين نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جليس المصنفة التاسعة على العالم ، لمواجهة الفائز في النهائي غدا الجمعة .

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.

وشارك في اليوم الثاني من الربع النهائي كل من مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا ومازن هشام المصنف التاسع عالميا وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا.

وتأهل كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا ومصطفى عسل المصنف الثاني عالميا
وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر ونيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا وتين جيليس من بيلجيكا المصنفة الرابعة عشر.

تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ونيل جيليس من بيلجيكا.

واستطاعت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميا، أن تفوز على اللاعبة سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشرة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-9، 3-11، 11-3، 12-

بطولة الجونة الدولية للاسكواش بطولة الجونة نور الشربيني نوران جوهر هانيا

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