محمود بسيوني: استهدفت الشرائح البسيطة في كتابي "اغتيال الشرق"

نظمت دار بتانة للنشر والتوزيع، منذ قليل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "اغتيال الشرق"، للكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.

أدار الندوة الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، وناقشه كلا من دكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، وسعيد عبد الحافظ المحامي بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ومحمد مرعى الإعلامي ومدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، بعنوان الكتاب، واصفا إياه باللافت للانتباه والعبقري، مؤكدا أن الشأن الحقوقي من أكثر الملفات التي يوليها بسيوني اهتماما خاصا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فكرة الكتاب عميقة وتحتمل المزيد من الأفكار التي يمكن أن تندرج في كتاب جديد يحمل التوجه نفسه.

بدوره، أوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني أنه استهدف الشرائح البسيطة من خلال كتابه، لافتا إلى أنه اعتمد منهج مباشر وبسيط لتوصيل أكبر قدر من المعلومات والمعرفة للقارئ الذي يبحث عن الحقيقة وسط كل ما يجري حوله من أحداث كبرى يشهدها العالم.