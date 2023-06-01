في ذكرى دخول المسيح مصر.. تعرف على خط سير العائلة المقدسة بها

شرح القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى خط سير رحلة رحلة العائلة المقدسة في مصر وذلك بمناسبة احتفالات الكنيسة اليوم بذكرى مجيء المسيح إلى أرض مصر.

وقال إن الأمر بدأ من بيت لحم إلى الفرما، التابعة للعريش ومنها إلى بسطة "بالقرب من الزقازيق" ومنها إلى المحمة "مسطرد" ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح التي يقرب بسمنود ثم إلى البرلس ثم إلى بلاد السباخ "سخا الحالية تابعة لكفر الشيخ" وهناك وضع يده على حجر فسمى هذا المكان "بينى ايسوس" أي "كعب يسوع" ويدعى الآن دير المغطس.

ثم إلى وادي النطرون ثم إلى عين شمس.. "المطرية" حيث الشجرة المباركة.. ثم قصدوا فسطاط مصر "مصر القديمة" حيث اختبأوا في مغارة "هي بكنيسة أبي سرجة الآن" حيث توجهوا إلى الصعيد وعلى الشاطئ بارك الله الصخرة العالية وهى الآن معروفة باسم "سيدة الكف" "بجبل الطير - شرق سمالوط حاليًا".

من هناك مضوا إلى الاشمونين ثم أستأنفوا المسير من الجبل الشرقي إلى الغرب حيث وصلوا إلى جبل قسقام المعروف، الآن، بدير السيدة العذراء "المحرق" حيث أقاموا هناك ستة أشهر.

وعن طقس العيد فقال ان له إبصاليات "واطس وآدام" مدونتان بكتاب الإبصاليات الواطس والآدام وذكصولوجيات المناسبات، وله ربع من أرباع الناقوس وذكصولوجية خاصة بكتاب الأبصلمودية السنوية.