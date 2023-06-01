الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيد مكاوي: الاتحاد الأوروبي يصعب عليه مواجهة نفوذ الصين وروسيا فى آسيا الوسطى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال سيد مكاوي زكي، أستاذ العلاقات الدولية، إن جوزيف بوريل، مفوض الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال إن وسط آسيا والاتحاد الأوروبي يريدون تطوير علاقتهما ولن يكون ذلك على حساب طرف ثالث، وأنه لا يجب أن تكون العلاقة مقتصرة على شريك دولي واحد بغض النظر على العلاقات الجغرافية.

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كلام جوزيف يحتوي على مغالطة كبيرة جدًا لأن الجغرافيا والتاريخ تفرض بصمتها على آسيا الوسطى وشركائها الإقليميين والدوليين، وعلى قمتهم روسيا والصين، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يصعب عليه مواجهة النفوذ الصيني والروسي في آسيا الوسطى.

وتابع أنه مؤخرًا كان هناك دعاوى كثيرة للإيقاع بين روسيا والصين وتصوير القمة الأخيرة التي عقدت بين الصين وجمهورية آسيا الوسطى في “شين”، بأن الصين تريد أن تأخذ مكان روسيا، مؤكدًا أن الدور الذي تلعبه الصين وروسيا وسط آسيا هو دور تكاملي. 

وأشار إلى أن الأرقام واضحة وأن حجم التبادل التجاري لجمهورية آسيا الوسطى مع الصين 70 مليار دولار، ومع روسيا 40 مليار، وحجم التبادل بين الاتحاد الأوروبي 35 مليار دولار.

سيد مكاوي الاتحاد الأوروبي النفوذ الصيني آسيا الوسطى الجغرافيا والتاريخ

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