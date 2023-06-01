الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خلال مناقشة كتاب "اغتيال الشرق"..

محمد مرعى: هناك صراع لهيمنة الثقافة الغربية على المجتمعات

صورة من الندوة
صورة من الندوة

قال الكاتب الصحفي محمد مرعي مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فكرة كتاب "اغتيال الشرق" تدور حول النقاش الدائر في العالم كله، موضحا أن الصراع لا يتوقف عند التكنولوجيا والاقتصاد، ولكن هناك صراع لهيمنة الثقافة الغربية على المجتمعات.

وأضاف "مرعي" خلال فعاليات مناقشة كتاب "اغتيال الشرق" لمحمود بسيوني بمقر دار بتانة بوسط القاهرة، إن بسيوني ناقش التعاطي الغربي مع ملف حقوق الإنسان، وكشف عبر كتابه الازدواجية في هذا التعاطي مع هذا الملف.

وتابع مرعي: "ثمة خلل في المفاهيم التي يصدرها الغرب للشرق، خاصة في مهم مثل ملف حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن العالم منتبه الآن لما قامت به أوغندا برفع العقوبة؛ لتصل لحد الإعدام تجاه الشذوذ الجنسي مثلا. 

يذكر أن الندوة يديرها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، ويناقش الكاتب كلا من دكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، وسعيد عبدالحافظ المحامى بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ومحمد مرعى الإعلامى ومدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتحدث الكاتب الصحفى محمود بسونى، فى كتابه "اغتيال الشرق" عن ملفات سياسية شديدة التعقيد، وركز على الحضارة الغربية باعتبارها رافدًا للتقدم وليس للانسحاق.

الكاتب الصحفي محمد مرعي مدير المرصد المصرى كتاب اغتيال الشرق اغتيال الشرق محمود بسيوني دار بتانة

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