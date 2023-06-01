الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة كوسوفو: مستعدون لعقد انتخابات جديدة في مناطق البلديات الشمالية

كوسوفو
كوسوفو

أعلنت رئيسة كوسوفو، اليوم الخميس، عن وقف التصعيد يجب أن يبدأ من بلغراد لا من طرفنا، مشيرة مستعدون لعقد انتخابات جديدة في مناطق البلديات الشمالية.  

وقالت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني في محادثات المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا إنها تعتقد أن صربيا تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو.

وفي حديثه في نفس القمة، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن خفض التصعيد يقع على عاتق بريشتينا.

وضاعف رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي من قرار تنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني في المناطق ذات الأغلبية الصربية، حيث دعت الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات.

وبحسب شبكة دويتشه فيله الألمانية، فقد زاد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكين اليوم الخميس من الضغط الدبلوماسى على صربيا وكوسوفو لحل النزاع بين الأقلية الصربية فى شمال كوسوفو.

وتأتي هذه التصريحات بعد عدة أيام من اشتباك الصرب في بلدة زفيكان شمال كوسوفو مع جنود قوة حفظ السلام التي يقودها الناتو "كفور" خارج مبنى البلدية.

وفي اليوم التالي، أعلنت قوة كوسوفو أنها سترسل 700 جندي إضافي من قوات حفظ السلام إلى الإقليم، وكان المتظاهرون يتظاهرون ضد تولي رؤساء البلديات من أصل ألباني لمنصبهم بعد الانتخابات المحلية التي قاطعها معظم الصرب ، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان في أربع بلديات في شمال كوسوفو.

ودعت واشنطن الطرفين إلى اتخاذ "خطوات فورية" نحو نزع فتيل الوضع في شمال كوسوفو ، وحذرت من أن الأزمة تعيق تكامل بلغراد وبريشتينا الأورو-أطلنطي.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير بلينكين خلال مؤتمر صحفي في قمة الناتو في النرويج "ندعو حكومتي كوسوفو وصربيا إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات".

وقال بلينكين "لقد كنا واضحين للغاية في مخاوفنا بشأن بعض الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها. قلنا ذلك مباشرة للقادة المعنيين بمن فيهم رئيس الوزراء كورتي".

من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إنه لن يتراجع عن قرار تنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني في المناطق ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو.

وأضاف كورتي لوسائل الإعلام الألبانية في كوسوفو: "يجب أن يذهب رؤساء البلديات للعمل في ضباطهم". "نحن بحاجة إلى الحياة الطبيعية .. ما معنى وجود مبان عامة لمسؤولي الدولة إذا لم يتم استخدامها؟".

رئيسة كوسوفو وقف التصعيد انتخابات طرفنا

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