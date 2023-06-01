قناة الناس.. أيمن الحجار: الرسول نهانا عن الغضب لخطورة تبعاته (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الغضب من الممكن أن يدفع بالإنسان إلى أمور خطيرة، وقد يعرض حياته والآخرين للخطر، سواء بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو إزهاق الروح، مؤكدأا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب.

وأضاف "الحجار" خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك بعض المواقف البسيطة التي تحدث غضبًا وانفعالاً، ويتحول الأمر إلى مشاجرة أو اعتداء أو حتى القتل ما يعيد مشكلة الثأر من جديد في حالة غياب التسامح وتراجع فضيلة العفو بين الناس.

وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يكون حذرًا، لأن القوي هو الذي يسامح ويعفوا، وهذا ما علمنا إياه الرسول حين قال “ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.