الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أيمن الحجار: الرسول نهانا عن الغضب لخطورة تبعاته (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الغضب من الممكن أن  يدفع بالإنسان إلى أمور خطيرة، وقد يعرض حياته والآخرين للخطر، سواء بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو إزهاق الروح، مؤكدأا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب.

وأضاف "الحجار" خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك بعض المواقف البسيطة التي تحدث غضبًا وانفعالاً، ويتحول الأمر إلى مشاجرة أو اعتداء أو حتى القتل ما يعيد مشكلة الثأر من جديد في حالة غياب التسامح  وتراجع فضيلة العفو بين الناس.

وأوضح  أنه يجب على الإنسان أن يكون حذرًا، لأن القوي هو الذي يسامح ويعفوا، وهذا ما علمنا إياه الرسول حين قال “ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت الغضب التسامح العفو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بدء فعاليات ندوة "اغتيال الشرق" للكاتب محمود بسيونى بمقر بتانة

ذاكرة المكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية