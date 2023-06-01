"الدستور" ترصد كيف تحولت الوزارات إلى تقديم الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات؟

لا يخفى على أحد فى مصر التطور الكبير الذى شهده ملف التحول الرقمى فى مختلف وزارات وأجهزة الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خاصة تلك التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخدمة المواطنين.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، فى ٢٠١٤، أخذ على عاتقه تحقيق نجاحات كبيرة فى هذا الملف، وبدأت الدولة بالكامل تنفذ خطة شاملة للتحول الرقمى، بهدف تقديم الخدمات بطريقة ميسّرة للمواطنين، وهو ما تزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أسهمت فى تعزيزه جائحة فيروس «كورونا» قبل ٣ سنوات.

«السياحة»: وقف التعامل النقدى فى كل المواقع الأثرية.. وبوابات دخول ذكية

قال خالد الشريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إنه تم وقف التعامل النقدى فى العديد من المواقع والمتاحف الأثرية، بداية من يونيو الجارى، مشيرًا إلى أن حجز التذاكر أصبح إما إلكترونيًا أو عبر «الكروت البنكية».

وأضاف «الشريف»، لـ«الدستور»: «جميع المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية، ومن المقرر إلغاء السداد النقدى بشكل تدريجى، وصولًا إلى السداد باستخدام الكروت البنكية فقط».

وأوضح أن المواقع الأثرية التى بدأ وقف السداد النقدى وتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بها هى: معابد إدفو وكوم أمبو وأبوسمبل وفيلة فى أسوان، ومنطقة الأهرامات فى الجيزة، والمتحف المصرى فى التحرير.

وأشار «الشريف» إلى تركيب «بوابات إلكترونية ذكية» فيما يقرب من ٣٠ موقعًا أثريًا، ليتم الدخول إلى هذه المواقع بـ«التذكرة الإلكترونية»، وتركيب ماكينات لاستخدام «الكروت البنكية» فى ٤٠ موقعًا، كما أنه جارٍ تركيبها فى ٨٤ موقعًا تباعًا.

«الصحة»: تمكنا من تسهيل وتحسين المنظومة الصحية بسبب الميكنة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتعميم «الميكنة» و«الرقمنة» فى كل المنشآت التابعة للوزارة.

وقال «عبدالغفار»: «تم تطبيق الميكنة بالفعل فى كل الخدمات الطبية المستحدثة، ومن بينها المبادرات الصحية الرئاسية، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى الشامل القائمة بشكل كامل على التحول الرقمى».

وأفاد المهندس الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، بأن الهدف الأساسى لتلك الجهود تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية بشكل سهل وسلس.

وأضاف أن خطة الوزارة للتحول الرقمى تستهدف العديد من القطاعات والخدمات، أبرزها: تطبيق نظام المعلومات الصحى فى المنشآت الصحية، و«ميكنة» وحدات الرعاية الأساسية ومكاتب الصحة الخاصة بالمواليد والوفيات، ومنظومة تنظيم الأسرة، وإدارة مخازن الوزارة، ومنظومة التفاعل والربط مع وزارة التضامن للأطفال كريمى النسب، ومنظومة الألبان، وبنوك الدم والبلازما، بالإضافة إلى المبادرات الصحية التى أسهمت فى توفير بيانات ضخمة تساعد فى تحسين الوضع الصحى.

«الرى»: وحدة مركزية.. وتحويل المستندات إلى إلكترونية

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى خطة متكاملة للتحول الرقمى، فى إطار خطة الحكومة لـ«رقمنة» الخدمات بهدف زيادة معدلات الإنجاز فى العمل وتطوير قدرات العاملين.

ووضعت «الرى» خطة لـ«ميكنة» كل الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتفعين، ومتابعة معدلات توزيع المياه، وتم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى فى الوزارة، على ضوء ما تتمتع به من خبرات متعددة ومتنوعة، وكوادر بشرية مدربة، وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات قوية.

كما نفذت الوزارة خطة تطوير كاملة لمختلف البرمجيات، بواسطة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتم تنفيذ «برنامج» لـ«ميكنة» الأعمال فى مختلف القطاعات والهيئات التابعة، وتدريب العاملين على التحول الرقمى، عبر عقد العديد من الدورات التدريبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى حصر جميع الوثائق والمستندات المطلوب «رقمنتها» فى القطاعات.

كما تم تصميم قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفلام الميكروفيلمية، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل قطاعات وأجهزة الوزارة، وعقد دورات تدريبية متعددة للتدريب على التحول الرقمى و«ميكنة» الخدمات.

«التعليم»: منصات تعليمية واختبارات الثانوية دون تدخل بشرى

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة عملت على استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس، وبذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ استراتيجية التطوير، أبرزها عقد اختبارات الثانوية العامة دون أى تدخل بشرى.

وأوضح الوزير: «التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة تعمل على تحسين قدرات الطلاب، وتساعدهم فى إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم».

وتابع: «تضمنت الجهود الموقع الرسمى للوزارة، ويضم مجموعة من المنصات التعليمية، منها منصة التعليم الإلكترونى، ومنصة للبث المباشر للحصص الافتراضية، إضافة إلى قناة وزارة التربية والتعليم على موقع يوتيوب، وقنوات (مدرستنا ١ و٢ و٣)، ومنصة حصص مصر وتطبيق الهاتف المحمول (مدرستنا بلس)».

وأضاف: «كما وفرت الوزارة أجهزة التابلت لجميع طلاب الثانوى.

«العمل»: البوابة الجيومكانية لرقمنة الخدمات وتقييم الأداء

أطلقت وزارة العمل البوابة الجيومكانية المختصة بقياس مؤشرات الأداء العامة، وإصدار القراءات التحليلية لجميع الخدمات والمشروعات، وإتاحة المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.

وتركز البوابة على ٣ قطاعات رئيسة، هى: «السلامة والصحة المهنية»، من حيث مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية وجلسات التوعية، و«التشغيل ومعلومات سوق العمل» الخاص بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية أو الأجنبية فى مصر، والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

والقطاع الثالث هو «التدريب المهنى» الذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التى تقدمها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك» فى مختلف القرى، خاصة المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما وقّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، لتفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف «تأهيل»، لدعم ذوى الإعاقة ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، واستثمار قدراتهم كجزء مهم وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين جميعًا.

وتسعى الوزارة، خلال الفترة المقبلة، إلى ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لدعم برنامج التحول الرقمى أيضًا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

«التضامن»: ربط قواعد البيانات مع الجمعيات

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه جرى ميكنة وتحديث قواعد بيانات الجمعيات الأهلية وخدماتها وتوفيق أوضاعها.

وأضاف أن ميكنة ورقمنة الخدمات أسهمت بشكل كبير فى سرعة التواصل بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما ساعد على توفيق أوضاع ٣٥ ألف جمعية.

وأشار «عبدالقوى» إلى إطلاق وثيقة المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، من خلال توفير ٣٦ خدمة، وتطوير مكاتب الاكتشاف المبكر للإعاقة، علاوة على تدريب العاملين على تقديم الخدمات بشكل جيد للفئات المستهدفة، وميكنة المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالكامل، وميكنة برنامجى «تكافل وكرامة».

كما جرت ميكنة قاعدة بيانات لجان المساءلة المجتمعية، وربط شبكات المعلومات مع التأمينات والرقابة الإدارية، والتخطيط، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف.

«التخطيط»: تطوير 400 وحدة تقدم 289 خدمة

تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية، بهدف التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات فى الأماكن المختلفة، فضلًا عن حصول المواطنين على خدمات مميكنة.

ومؤخرًا، بدأت الوزارة فى إطلاق سلسلة مراكز خدمات مصر، بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان، مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ، ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء مركز خدمات مصر بمحافظة شمال سيناء، وهى مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكترونى.

وتعمل الوزارة إلى جانب ذلك على تطوير أكثر من ٤٠٠ مركز من المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، تقدم فى المتوسط ٢٨٩ خدمة، كما جرى تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة، بعدد ٢٥ مركزًا، تقدم ١٤٤ خدمة، وارتفع عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة لـ١٧٥ مركزًا، والتى تقدم ١٧٥ خدمة متعلقة بقطاع الأحوال المدنية وقطاع المرور ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومشروع تطوير المحليات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء المصرية.

«الكهرباء»: 25 خدمة والتحول للعدادات الذكية

أضاف التحول الرقمى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تميزًا فى تقديم خدمات إلكترونية ميسرة وبأعلى كفاءة، ومطابقة لمعايير الجودة على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إطلاق ٢٥ خدمة إلكترونية للتسهيل على العملاء ابتداءً من يوليو ٢٠٢٠.

ولفت المتحدث باسم الكهرباء إلى أن الخدمات المدرجة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تتمثل فى: «تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وتركيب العداد القانونى.

كما لفت إلى التحول من منظومة العدادات التقليدية أو الديجيتال إلى منظومة العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، بالإضافة إلى منظومة التحصيل الإلكترونى.

«النقل»: حجز القطارات «أونلاين»

قالت مصادر بوزارة النقل إن التحول لنظام الرقمنة أسهم بشكل كبير فى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، وتسهيل مختلف مهام العمل، حيث جرت إتاحة حجز التذاكر عبر تطبيق خاص بالسكة الحديد، أو من خلال موقع إلكترونى للحجز، وهو ما ساعد فى التيسير على الركاب وتخفيف الضغط على مكاتب الحجز.

وأضافت المصادر أن الرقمنة شملت تحويلًا للتحكم فى مزلقانات السكة الحديد إلى التشغيل الآلى بعد أن كانت تعمل بشكل يدوى، وهو ما كان يزيد من فرص وقوع حوادث دامية، أما عن مترو الأنقاق فجرى توفير عدد من ماكينات حجز التذاكر آليًا فى المحطات الرئيسية.

«الطيران المدنى»: نظم حديثة بالمطارات وحجز إلكترونى للتذاكر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى عن بدء استخدام الأجهزة الحديثة «الرقمنة» فى الكثير من الإدارات بالوزارة والشركات القابضة بديلًا عن الطرق الورقية؛ بهدف تقليل التكلفة ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحويل عملها بنظام الجاهزية الحديثة. وأوضحت المصادر أنه تم تطبيق هذا النظام الحديث فى الإدارات التابعة لوزارة الطيران، والتى تم نقلها بالفعل إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا وجود تعاقدات جديدة مع شركات عالمية فيما يتعلق بحجز تذاكر الطيران لتعميم استخدام الحجز الإلكترونى لتذاكر الطيران دون الرجوع للمكاتب المختصة أو الشركات الوكيلة.

من جهته، قال اللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إنه تم إطلاق مشاريع رقمية بالمطارات المصرية توفيرًا للوقت والجهد والموارد، وذلك إيمانًا من الشركة بحتمية مواكبة ركب الحداثة فى العالم وضرورة الالتزام بالرقمنة لغة العصر. وأشار «منصور» إلى أن الشركة انتهت من تركيب نظام إلكترونى مطور بمطار شرم الشيخ الدولى، وسوف يتم تعميمه على باقى المطارات قريبًا، كما تم تركيب أجهزة استبيان لاستطلاع رأى الركاب إلكترونيًا عن الخدمات المقدمة لهم بالمطارات بدلًا من استمارة استطلاع الرأى الورقية، وذلك بمطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وسفنكس.

«الزراعة»: تدريب 8000 كادر على التطبيقات

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث باسم الوزارة، إنه فى إطار التحول الرقمى جرى استحداث نحو ٢١ خدمة إلكترونية وربطها مع «مصر الرقمية»، فضلًا عن استحداث بوابة الزراعة المصرية، التى يجرى من خلالها التواصل مع الجمهور.

وأضاف «القرش»: «تحولنا من النظام الورقى إلى النظام الرقمى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية. وحسب «القرش»، راجع وزير الزراعة تطورات متابعة المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى المطبقة على صور الأقمار الصناعية، وجرى تدريب وتأهيل ٨ آلاف مستخدم فى الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الحيازة الزراعية الإلكترونية