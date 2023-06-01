الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول ولى العهد الأردنى وقرينته لقصر الحسينية استعدادًا لحفل الزفاف

جريدة الدستور

وصل ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة آل حسين، لقصر الحسينية، وذلك بعد جولة للموكب الأحمر وسط شوارع الأردن، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الموكب الأحمر قد سلم سيارة العروسين لفرقة الخيالة التابعة للجيش الأردني، والتي رافقت سيارة العروسين منفردة حتى قرب دخول قصر الحسينية.

ويستعد ولي العهد وعروسه للاحتفال بزفافهما بعروض فنية، وسط مشاركة زعماء وممثلين عن كل الدول العربية وبحضور قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي، والعائلة الهاشمية.

ويستمر الاحتفال لمدة يومين من قبل كل الجهات والمؤسسات الأردنية ووسط الاحتفالات الشعبية للمواطنين.

ولي العهد الأردني قرينته الأميرة رجوة قصر الحسينية للاحتفال بزفافهما السيدة انتصار السيسي

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