الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"وقعت عليه نخلة".. المنوفية تشيع جثمان شاب ضحية "الطقس السيء"

جثة
جثة

استقبل مستشفى أشمون العام جثمان شاب يعمل بمحل لعب أطفال كان قد لقي مصرعه تحت نخلة وقعت بسبب موجة الطقس السيئ بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع حالة الطواري لاستقبال أي شكاوى ناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة.

ترجع  تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب أثناء العمل داخل الأرض الزراعية التي تمتلكها أسرته عقب وقوع نخله عليه أودت بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة.

علي الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، الذي تبين مصرع "م، ر، ص" يبلغ من العمر  23 عام ويعمل بإحدى محلات لعب الأطفال  وذلك عقب سقوط نخلة فوق رأسه بسبب موجة الطقس السيء، وقام الأهالي بنقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، ومعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ووسط حالة من الحزن الشديد شيع أهالي قرية محلة سبك، مساء اليوم، جثمان الشاب المتوفي إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان فيما حذرت غرفة عمليات محافظة المنوفية بضرورة توخي الحذر والبعد عن الأشجار وأعمدة الإنارة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، خاصة المناطق التي تكون العاصفة في ذروتها. 

اتخاذ كافة الإجراءات أحداث الواقعة إجراءات القانونية استخراج تصاريح أشمون بمحافظة المنوفية اسرته الإجراءات القانونية اللازمة

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