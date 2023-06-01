الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض تاريخ الموكب الأحمر بالأردن وسر تسميته بذلك

الموكب الأحمر
الموكب الأحمر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن الموكب الأحمر، والذي يقل ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة آل سيف لقصر الحسينية.

الموكب الأحمر يعد من الطقوس التقليدية الملكية بالأردن منذ تأسيس المملكة، ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة وترافقها 10 دراجات نارية، ويقود هذه السيارات والدراجات 71 فردًا من الحرس الملكي يرتدون أوشحة حمراء على صدورهم، ويتم توزيع السيارات الحمراء خلال سير الموكب بترتيب معين، وتزدان رؤوسهم بالشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي.

سبب اللون الأحمر للموكب

وجاء اعتماد اللون الأحمر نسبة لدماء الشهداء، ولراية الهاشميين ذات اللون الأحمر العنابي التي تكون ضمن الموكب، إضافة إلى راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسيفين، ويرتدي فريق الموكب المكون من 71 فردا الزي العسكري.

وينطلق الموكب الملكي، في الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية كذكرى الاستقلال أو زيارة الملك إلى صرح الشهيد، أثناء الاحتفالات بعيد الجيش والثورة العربية الكبرى، وهو يرافق الملك أثناء التوجه إلى مجلس الأمة، لإلقاء خطاب العرش.

وانطلق الموكب الأحمر قبل قليل بولي العهد وعروسه، بدءا من قصر زهران حتى قصر الحسينية، فى تقليد ملكي، بدأ منذ مائة عام، حيث كانت بداياته على الخيل والهجانة.

القاهرة الإخبارية الموكب الأحمر الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني رجوة آل سيف قصر الحسينية سبب اللون الأحمر

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