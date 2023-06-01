الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"كتبوا الكتاب".. زفة ملكية لولي العهد الأردني ورجوى آل سيف

جريدة الدستور

تزوج وريث العرش الأردني الأمير حسين من خطيبته رجوى آل سيف في حفل زفاف ملكي، مساء الخميس، حيث عقد الزوجان قرانهما في حفل إسلامي في قصر زهران الذي شهد مراسم زواج والدا الأمير الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني ملك الأردن عام 1993.

بدأ الاحتفال بوصول الملك والملكة حيث عزفت الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية، ودخل ولي العهد الأمير الحسين بعد ذلك والتقى بوالديه في شرفة المراقبة في حديقة القصر، حيث ارتدى العريس بدلة مستوحاة من تلك التي ارتداها والده في يوم زفافه، وأكمامها تكريما للأسلوب الخالد للملك عبد الله الثاني والملك عبد الله الأول.

في نفس الوقت، وصلت رجوى إلى القصر مع أشقاء حسين الأصغر الأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم في سيارة رولز رويس فانتوم مخصصة لعام 1968.

ساعدت الأميرات رجوى، 29 عامًا، بقطارها وحظي هاشم، 18 عامًا بشرف مرافقة العروس إلى شرفة المراقبة في الحديقة الخضراء حيث بدأ حفل الزفاف المعروف باسم "كتاب كتاب". 

زفة ملكية للأمير حسين ورجوى

ارتدت رجوى ثوباً أبيض بأكمام طويلة مع لفّ غير متماثل وتوج الإطلالة بتاج وحجاب واسع، وترأس الحفل د.أحمد الخلايلة إمام الديوان الملكي الهاشمي حيث وقع ولي العهد الأمير الحسين ورجوى آل سيف عقد قران.

على الفور قامت بعض النسوة بإطلاق "الزغاريد"، وبعد ذلك استقبلوا الضيوف قبل السفر في موكب أحمر إلى حفل استقبالهم في قصر الحسينية، فيما يستخدم الموكب الأحمر الاحتفالي في المناسبات ذات الأهمية الوطنية في الأردن، مثل افتتاح البرلمان وزيارات الدولة.

وتتميز النقل بثمانية سيارات لاند روفر حمراء مسلحة و 11 دراجة نارية، وفي المناسبات الخاصة، ينضم راكبو الخيول والجمال إلى الموكب وتقوم الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية بالعزف على المزمار.

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