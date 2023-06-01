الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية إسلامي يوضح الفرق بين الريح والرياح في القرآن الكريم

أشرف الفيل
أشرف الفيل

كشف الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، الفرق بين الريح والرياح في القرآن الكريم، مؤكدًا أن الرياح تأتي إلينا " وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ"، وهي رياح رحمة.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن قوله تعالى "إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا"، وهي ريح عذاب وتكون بشكل واحد وإلى مكان واحد مثل القذيفة.

ماذا كان يفعل النبي وقت هبوب الرياح؟

وأكد الشيخ هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أنه إذا هبت الريح فيجب اللجوء لله بالدعاء لأن النبي عليه السلام قال عنها: "الرِّيحُ من رَوْحِ الله، تأتي بالرَّحمة، وتأتي بالعَذَاب، فإذا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا، وسَلُوا الله خَيرها، واسْتَعِيذُوا بالله من شرِّها".

الريح والرياح أشرف الفيل القرآن الكريم النبي عليه السلام وقت هبوب الرياح

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