الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ذا أثلتيك": أسنسيو وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان

ماركو أسنسيو
ماركو أسنسيو

اتخذ الإسباني ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد، قرارًا بشأن فريقه المستقبلي بعد تأكد رحيله عن ريال مدريد.


وأفادت العديد من التقارير الصحفية المؤكدة رحيل ماركو أسنسيو عن ريال مدريد في الصيف الجاري.


ووفقًا لما ذكره موقع ذا أثلتيك، فإن أسنسيو اتخذ قراره بالفعل بشأن الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد بشكل رسمي بحلول 30 يونيو الجاري.


وأكدت ذا أثلتيك أن أسنسيو وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان في عقد طويل الأمد.


ولعب أسنسيو 50 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 8.


وأفادت ذا أثلتيك أن أسنسيو سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 10 مليون يورو، متضمنة الحوافز والإضافات.

وبدأ ماركو أسنسيو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ريال مايوركا وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2012، ثم انضم لفريق الرديف بالنادي في الصيف التالي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2014، وقضى موسمًا ضمن صفوف الفريق قبل أن ينتقل لريال مدريد في صيف 2015، ثم خرج معارًا لنادي إسبانيول لمدة موسم واحد وعاد لريال مدريد في صيف 2016. 


وسبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته أمس عن محاولات من أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، للتعاقد مع أسنسيو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
 

ماركو أسنسيو أسنسيو ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية