"ذا أثلتيك": أسنسيو وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان

اتخذ الإسباني ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد، قرارًا بشأن فريقه المستقبلي بعد تأكد رحيله عن ريال مدريد.



وأفادت العديد من التقارير الصحفية المؤكدة رحيل ماركو أسنسيو عن ريال مدريد في الصيف الجاري.



ووفقًا لما ذكره موقع ذا أثلتيك، فإن أسنسيو اتخذ قراره بالفعل بشأن الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد بشكل رسمي بحلول 30 يونيو الجاري.



وأكدت ذا أثلتيك أن أسنسيو وافق على الانضمام لباريس سان جيرمان في عقد طويل الأمد.



ولعب أسنسيو 50 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 8.



وأفادت ذا أثلتيك أن أسنسيو سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 10 مليون يورو، متضمنة الحوافز والإضافات.

وبدأ ماركو أسنسيو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ريال مايوركا وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2012، ثم انضم لفريق الرديف بالنادي في الصيف التالي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2014، وقضى موسمًا ضمن صفوف الفريق قبل أن ينتقل لريال مدريد في صيف 2015، ثم خرج معارًا لنادي إسبانيول لمدة موسم واحد وعاد لريال مدريد في صيف 2016.



وسبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته أمس عن محاولات من أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، للتعاقد مع أسنسيو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

