الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على 21 فدانًا مملوكة للدولة بدمياط

حالة تعد على أرض
حالة تعد على أرض زراعية

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه تمت إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدمياط على مساحة ٢١ فدانًا و١٢ قيراطًا و ٢٢ سهمًا، وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

أضافت محافظ دمياط، أن إجمالي ما تمت إزالته حتى الآن 55 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة، وذلك بمساحة إجمالية ٣٦٣١ متر مربع، هذا بجانب ٣ حالات تعدٍ على أراض زراعية بمساحة ٣٥ فدانا و ٢١ قيراطا و٢ سهم، مؤكدة استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، جولة ميدانية تفقدت خلالها موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الأعمال الجارية به، وأيضًا تطوير كورنيش النيل، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

محافظ دمياط دمياط 75 طلبا علي أراضي أملاك الدولة أملاك الدولة أحداث دمياط

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