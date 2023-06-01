فى مكالمة هاتفية.. بنزيما يناقش دوره باتحاد جدة مع نونو سانتو

يقترب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خطوة فأكثر من الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن موافقة كريم بنزيما على العرض المقدم من نادي اتحاد جدة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تحدث بعضها عن تجهيز ريال مدريد لبيان وداع بنزيما.



وذكرت شبكة ريليفو، في تقرير نشرته اليوم، أن بنزيما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة وتحدث معه عن خططه للموسم المقبل، وكذلك التعبير عن استعداده لتولي دور نجم الفريق.



كما يفكر بنزيما في مواصلة الاعتماد على فريقه الخاص الموثوق به والمكون من "المدرب البدني، ومدرب التعافي والمعالج الطبيعي".



وأفادت ريليفو أن بنزيما هو من طلب بنفسه إجراء المكالمة مع نونو سانتو.

ويلعب بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انتقاله من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في في 647 مباراة وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه.