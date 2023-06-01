الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الرابعة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتتراوح شدة الرياح بين ٢٤ و٢٦ عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين ٣ و٤ أمتار، والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

مصر السويس ميناء موانئ البحر الاحمر

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