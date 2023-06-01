الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري": مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة خلق تنمية سياحية دينية جديدة

د.عيد عبد الهادي
د.عيد عبد الهادي

هنأ الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، الأقباط بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر الطاهرة، قائلا: ذكرى عطرة تؤكد على سماحة الأرض المصرية الغالية التي كانت وما زالت على مدار تاريخها وعصورها بوابة السلام يعبر إليها كل قاص ودان قاصدا السلام المحبة والاحتماء والعيش في سلام وفي أكناف شعبا طيبا أصيلا يرحب بكل ضيفا يأتي قاصدا الدولة المصرية، ففي أي وقت ستظل مصر ملاذا لكل إنسان يرغب في الاحتماء بها والسكن وسط أهلها.

وقال عبد الهادي، في بيان الخميس، إن ذكرى دخول العائلة المقدسة ستظل تعبر عن سماحة الدين الاسلامي والمبادىء الطيبة التي حملها على مدار مئات السنين، لافتًا إلى أنه بمناسبة تلك الذكرى لا بد من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار من أجل الانتهاء من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أجل الاستفادة واستغلال كافة المواقع الأثرية والسياحية والمزارات الدينية التي تتمتع بها مصر في زيادة الدخل القومي.

وأكد أنه بفضل هذا المشروع تم تطوير عدد كبير من مواقع الآثار القبطية التي مرت بها مسار العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر، وجرى عدد من الإجراءات الخاصة بتوثيق وترميم وتطوير محطات الرحلة، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز فرص زيادة عدد السائحين القاصدين تلك المزارات.

ولفت إلى أن المسار الجديد حقق تنمية عمرانية على محور كبير، خاصة في مناطق الدلتا وصعيد مصر، بعد أن كانت تعاني من تهميش وإهمال رغم امتلاكها مزارات دينية قبطية جيدة من الممكن أن يتم استغلالها في تحويلها لأماكن سياحية تقدم خدمات ومنافع للسائحين القاصدين تلك الرحلة، ومن ثم خلق مسارات جديدة التنمية السياحية تساهم في جلب الكثير من الموارد الإضافية التي تدعم القطاع السياحي.

الدكتور عيد عبد الهادي الحرية المصري الاقباط العائلة المقدسة الارض المصرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور 26 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية