خبير مصرفي: صندوق النقد يراجع إجراءات صرف القسط التالي من القرض لمصر

علق الخبير المصرفي محمد عبد العال، على الاتصال الهاتفي بين مديرة صندوق النقد والرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التواصل جاء في وقته وله نتائج ايجابية علي حركة الاستثمار في مصر.

وأكد “عبد العال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الذي دار بينهما له ايجابيات كثيرة ويمكن استنتاجها من البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن صندوق النقد يحاول توجيه رسالة للعالم باستمرار دعمه للدول الصديقة.

ونوه “عبدالعال” إلى أنه الصندوق يُراجع إجراءات صرف القسط التالي من القرض.

وتابع أن مصر أكدت لإدارة الصندوق أنها تسير وفقا لسياسة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وليس هناك أي تباطؤ أو تردد في الوصول إلي حلول لتنفيذ المتطلبات المتفق عليها مع الصندوق.

واختتم الخبير المصرفي، مؤكدًا أن أهم نتائج هذا التواصل هو توفير السيولة الدولارية المتفق عليها من برنامج مشاركة القطاع الخاص متوقعا تسوية حصة من سندات بند خلال شهر يونيو الجاري مع الصين بما يعادل 500 مليون دولار.