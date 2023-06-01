الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير مصرفي: صندوق النقد يراجع إجراءات صرف القسط التالي من القرض لمصر

صندوق النقد
صندوق النقد

علق الخبير المصرفي محمد عبد العال، على الاتصال الهاتفي بين مديرة صندوق النقد والرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التواصل جاء في وقته وله نتائج ايجابية علي حركة الاستثمار في مصر.

وأكد “عبد العال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الذي دار بينهما له ايجابيات كثيرة ويمكن استنتاجها من البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن صندوق النقد يحاول توجيه رسالة للعالم باستمرار دعمه للدول الصديقة.

ونوه “عبدالعال”  إلى أنه الصندوق يُراجع إجراءات صرف القسط التالي من القرض.

وتابع أن مصر أكدت لإدارة الصندوق أنها تسير وفقا لسياسة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وليس هناك أي تباطؤ أو تردد في الوصول إلي حلول لتنفيذ المتطلبات المتفق عليها مع الصندوق.

واختتم الخبير المصرفي، مؤكدًا أن أهم نتائج هذا التواصل هو توفير السيولة الدولارية المتفق عليها من برنامج مشاركة القطاع الخاص متوقعا تسوية حصة من سندات بند خلال شهر يونيو الجاري مع الصين بما يعادل 500 مليون دولار. 

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور 26 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية