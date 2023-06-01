الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص بنجع حمادي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 8 أشخاص، الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، في قرية الشطبية، مركز نجع حمادي، شمالي قنا وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية الشطبية، مركز نجع حمادي.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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