"القاهرة الإخبارية" تكشف الأجندة اليونانية فى قمة مولدوفا

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز ما تحمله الأجندة اليونانية في قمة مولدوفا.

وقال عبدالستار بركات، مراسل القناة من أثينا، اليوم، إن أجندة اليونان معروفة، سواء في مولدوفا أو أوسلو، حيث هناك مشاركة إيجابية من قبل اليونان، سواء من وزيرة خارجية تصريف الأعمال أو من رئيسة اليونان.

وتابع أن اليونان تسعى في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى ضم الدول المجاورة من اليونان، سواء مقدونيا الشمالية بعد حل الخلاف حول الاسم الذي كان بين اليونان ومقدونيا الشمالية، وأيضًا إلى ألبانيا، ومعظم دول البلقان المجاورة للبلاد.

وأضاف أن ضمن الملفات التي تناقش هو ملف الهجرة غير الشرعية، وأن اليونان هي التي تتحمل العبء الأكبر في هذا الملف، بالإضافة إلى المياه الإقليمية في بحر إيجا والتوترات التي تحدث بين الحين والآخر مع الدول المجاورة.