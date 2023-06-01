"مكافحة الإدمان" والكاتدرائية يطلقان برنامجًا لحماية الشباب من المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للإطلاع القساوسة بالكنائس على آليات عمل الصندوق على المستوى الوقائي وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وكيفية تناول أضرار تعاطى المخدرات للمترددين على الكنائس بشكل علمي، بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية، وبمشاركة 80 من القساوسة بالكنائس.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، حرص وزيرة التضامن على التعاون بين الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان والكنيسة من خلال إطلاق برنامج وقائي بالتعاون مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسلسلة من الأنشطة التوعوية لحماية الشباب في الكنائس من الوقوع في براثن الإدمان، أيضا تنظيم معسكر تدريبي لإعداد كوادر تطوعية من أبناء الكنائس للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار المواد المخدرة، كما سيتم إعداد سلسلة ندوات بالكنائس على مستوى محافظات الجمهورية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية علاج مرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"،لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

كما سيتم عقد سلسلة من المبادرات والندوات التوعوية ضد مخاطر الإدمان لتوعية القساوسة حول كيفية تناول أضرار تعاطى المخدرات للمترددين على الكنائس بشكل علمي، أيضا التوعية حول أنواع المخدرات وتأثيراتها على الصحة وكذلك المعتقدات والأفكار المغلوطة ،وكيفية العلاج والخدمات التي يقدمها الخط الساخن"16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكذلك الأسباب حتى يكون لدى القساوسة معرفة ومعلومات حول أضرار تعاطى المخدرات على الصحة من الناحية الطبية أيضا توعية الأسر داخل الكنائس بعوامل الخطورة على الأطفال منها غياب التواصل بين أفراد الاسرة وأيضا توعية الأسرة بعوامل حماية أبنائها من الوقوع في براثن الإدمان مثل المتابعة غير المباشرة في دائرة أصدقائهم وسلوكياتهم ومساعدتهم على إكسابهم المهارات الفكرية و الرياضية والإبداعية التي ترفع قدراتهم بالثقة بالنفس والحديث مع الأبناء بشأن الحقائق والمخاطر الناتجة عن تعاطى المخدرات وطرق حماية أنفسهم.

وأشاد الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لمنطقة القبة ووكيل الكلية الاكليريكية اللاهوتية ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالكاتدرائية المرقسية بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لافتا إلى أن ما شاهده داخل أحد مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يؤكد أننا أمام مؤسسة حكومية تتمتع بكل مقومات عناصر النجاح والرقى في تقديم خدمات العلاج وتأهيل مرضى الإدمان بأعلى معايير الجودة.