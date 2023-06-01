"الحاصلات الزراعية": صادرات البرتقال تحتل المرتبة الأولى لجنوب شرق آسيا بـ25 ألف طن

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن حاصلات مصر من البرتقال البلدي زادت خلال الربع الأول من الموسم التصديري الجاري (أكتوبر 2022 – فبراير 2023)، واحتلت مصر المرتبة الأولى في صادرات البرتقال خاصة إلى دول شرق آسيا، بقيمة 25 ألف طن، فيما كانت تحتل المركز الثاني في الموسم الماضي لنفس الفترة.

وأوضح نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صادرات مصر من البرتقال مليون و687 ألفا 697 طنا خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو الماضي، مشيرا إلى أن مصر وجنوب إفريقيا توفران 70% من احتياجات دول شرق آسيا من البرتقال، والتي تحتاج إلى 180 ألف طن من البرتقال سنويا.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة ذكرت في تقريرها أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغ حوالي 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طنا عن العام الماضي، حيث كان 2 مليون و995 ألفا و455 خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي صادرات الموالح مليونا و687 ألفا 697 طنا خلال الفترة من أول يناير 2023 ، حتى 17 مايو الماضي.