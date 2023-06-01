الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطلب من طولان.. سيراميكا يفاوض أيمن أشرف للتعاقد معه في الصيف

أيمن أشرف
أيمن أشرف

دخل مسؤولو نادي سيراميكا في مفاوضات مع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر بوضعه في الترتيب الخامس بالنسبة للمدافعين.

وكشف مصدر مسؤول أن حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا تواصل مع اللاعب عقب تصريحات كولر عقب مباراة الفريقين أمس وأعلن أنه في الترتيب الخامس للمدافعين في الأهلي.

وأضاف المصدر أن تحرك طولان السريع لاحتواء اللاعب لاسيما أن أيمن أشرف من اللاعبين الذين سبق وشارك تحت قيادة  طولان والذي طلب ضمه حيث عمل تحت قيادة اثناء تواجدهم فى سموحة ويعلم قدرته الفنية والتزامه داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وأشار المصدر إلى أن هناك اقتراحا داخل القلعة الحمراء بتجديد عقد اللاعب مع الفريق وإعارته لمدة موسم للفريق الذي يختار اللعب له في تلك الفترة التي يخرج فيها نطراّ لتوتر علاقته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري  مارسيل كولر اطمأن علي جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي وحمدي فتحي لاعبي الفريق بعد انتظامهم في التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي الذي خضعوا له خلال الأيام القليلة الماضية. 

وخضع الشناوي وعلى لطفي  وحمدي فتحي لاختبارات طبية أثبتت جاهزيتهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل  في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا .

وكان المدير الفني  قد  منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس علي أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته  اليوم الخميس في إطار الاستعداد لمباراة الوداد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

كولر أيمن أشرف سيراميكا كليوباترا حلمي طولان الميركاتو

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