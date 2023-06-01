وزارة العمل تنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا اليوم إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت اللجنة عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيًا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكل الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.

وأضافت أنه جارٍ استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكل أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل أداء المهام الموكلة لكل العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل وكل الخدمات التي تقدمها الوزارة.

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