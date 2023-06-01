قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ3404 مواطنين فى بسيون وسمنود

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع، قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية كتامة مركز بسيون، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى.

كما نظمت الجامعة أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، إلى قرية الناوية بمركز سمنود وقرية ميت شريف بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة.

شهدت القوافل الثلاث توقيع الكشف الطبي على 3404 مواطنين من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 253 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما تم تحويل 253 حالة بواقع 30 جراحة مخ وأعصاب، و18 أطفال، 26 عظام، 14 جلدية، 20 باطنة، 14 مسالك بولية، 21 أنف وأذن وحنجرة، 20 جراحة عامة، 11 الصدر، 7 نفسية وعصبية، 64 طب وجراحة العيون. و8 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ352 مواطنا، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل القرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها، كما تم تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والوقاية من سرطان الثدي.

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