الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحى

المعامل المركزية
المعامل المركزية

تصدر خلال الساعات الماضية البحث عن رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحى، على محركات البحث العالمية، وعلى رأسها "جوجل" من قبل المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وتزامنًا مع عملية البحث يقدم "الدستور" خدمة رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحى.

رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة 
 

خصصت وزارة الصحة والسكان موقعًا إلكترونيا خاص بالإدارة المركزية للمعامل ، والذى يساعد المواطنين عن الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج التحاليل من خلال الموقع الخاص بالإدارة المركزية للمعامل، عبر الرابط التالى؛ (من هنا).
 

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية 

- يقوم المواطن المستعلم عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالدخول إلكترونياً على رابط الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية.
- ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والمحافظة المقيم بها.
- بعد ذلك اختيار أيقونة تحت عنوان الاستعلام عن نتيجة تحليل «بي سي آر».
- بعد ذلك يتم تحديد البلد الراغب المسافر إليها الشخص.
- يمكن للمواطن تحديد مكان وموعد إجراء التحليل، ثم يتم الضغط على زر الاستعلام.
- تظهر كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفاصيل الكاملة.

رابط عيادات التأمين الصحى

كما خصصت وزارة الصحة والسكان، موقعًا إلكترونيًا لحجز موعد إلكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، للمساهمة في منع التكدس والزحام بالعيادات، حيث يضم الموقع كافة التخصصات الطبية والخدمات الطبية.

ويمكن حجز العيادات من خلال الرابط التالى؛ (من هنا).

الرعاية الصحية: نصف مليون مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

- الدخول على الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحي  
- اختيار حجز العيادات المدرجة ضمن خدمات موقع لهيئة التأمين الصحي.. وعند الضغط ستفتح صفحة أخرى او الدخول مباشرة من هنا .
- يقوم المواطنين الراغبين في حجز عيادات التأمين الصحي 2023 بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بطريقة صحيحة.
- الضغط على الأيقونة الخاصة بتحرى الانتفاع بالتأمين الصحي.
- ستظهر بيانات المواطن الراغب في حجز إلكتروني لعيادات التأمين الصحي 2023.
- كما سيظهر الرقم التأميني للمريض.
- يقوم المنتفع باختيار تاريخ الكشف الطبي والعيادة أو المستشفى المحددة لإجراء الفحص.
- يقم المنتفع باختيار الطبيب المقرر إجراء الفحص الطبي سواء ممارس أو أخصائى أو استشارى، لإتمام الحجز الالكترونى لموعد عيادات التأمين الصحي.

رابط موقع المعامل المركزية التأمين الصحي البحث العالمية جوجل أنحاء الجمهورية رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة رابط عيادات التامين الصحى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية