تصدر خلال الساعات الماضية البحث عن رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحى، على محركات البحث العالمية، وعلى رأسها "جوجل" من قبل المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وتزامنًا مع عملية البحث يقدم "الدستور" خدمة رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحى.

رابط موقع المعامل المركزية لوزارة الصحة



خصصت وزارة الصحة والسكان موقعًا إلكترونيا خاص بالإدارة المركزية للمعامل ، والذى يساعد المواطنين عن الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية.

ويمكن الاستعلام عن نتائج التحاليل من خلال الموقع الخاص بالإدارة المركزية للمعامل، عبر الرابط التالى؛ (من هنا).



خطوات الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية

- يقوم المواطن المستعلم عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالدخول إلكترونياً على رابط الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية.

- ثم يقوم المستعلم بكتابة البيانات والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والمحافظة المقيم بها.

- بعد ذلك اختيار أيقونة تحت عنوان الاستعلام عن نتيجة تحليل «بي سي آر».

- بعد ذلك يتم تحديد البلد الراغب المسافر إليها الشخص.

- يمكن للمواطن تحديد مكان وموعد إجراء التحليل، ثم يتم الضغط على زر الاستعلام.

- تظهر كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفاصيل الكاملة.

رابط عيادات التأمين الصحى

كما خصصت وزارة الصحة والسكان، موقعًا إلكترونيًا لحجز موعد إلكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، للمساهمة في منع التكدس والزحام بالعيادات، حيث يضم الموقع كافة التخصصات الطبية والخدمات الطبية.

ويمكن حجز العيادات من خلال الرابط التالى؛ (من هنا).

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

- الدخول على الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحي

- اختيار حجز العيادات المدرجة ضمن خدمات موقع لهيئة التأمين الصحي.. وعند الضغط ستفتح صفحة أخرى او الدخول مباشرة من هنا .

- يقوم المواطنين الراغبين في حجز عيادات التأمين الصحي 2023 بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بطريقة صحيحة.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بتحرى الانتفاع بالتأمين الصحي.

- ستظهر بيانات المواطن الراغب في حجز إلكتروني لعيادات التأمين الصحي 2023.

- كما سيظهر الرقم التأميني للمريض.

- يقوم المنتفع باختيار تاريخ الكشف الطبي والعيادة أو المستشفى المحددة لإجراء الفحص.

- يقم المنتفع باختيار الطبيب المقرر إجراء الفحص الطبي سواء ممارس أو أخصائى أو استشارى، لإتمام الحجز الالكترونى لموعد عيادات التأمين الصحي.