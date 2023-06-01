الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية تخصص 120 مليون يورو لمشاريع الابتكار الحضري‎‎

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 120 مليون يورو للمشاريع المبتكرة التي ينبغي أن تطور وتختبر حلولًا جديدة لمواجهة التحديات الحضرية الحالية في إطار صندوق سياسات التماسك التابع للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية - في بيانٍ صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن المشاريع المنتظرة يجب أن تركز على أولويات مهمة، من بين ذلك تخضير المدن؛ لتجربة وتقديم حلول مبتكرة ملموسة للبنى التحتية الخضراء والزرقاء والتصدي للتنوع البيولوجي والتلوث وتحديات المناخ والسياحة المستدامة، لإطلاق التحول الأخضر والرقمي طويل الأجل والمرونة والاستدامة في قطاع السياحة.

وأضاف البيان أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تنويع المنتجات السياحية والسعي إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية والبيئة وتعزيز الاندماج الاجتماعي والابتكار الاجتماعي وتحسين الروابط مع المناطق والبلدات الأصغر ثم تسخير المواهب في المدن المتقلصة من خلال مشاريع تجريبية قائمة على المواقع ومتكاملة لاختبار حلول جديدة للاحتفاظ بالمواهب واجتذابها. 

وتابع البيان أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال إشراك المجتمعات المحلية ومعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التحول الديموجرافي.

المفوضية الاوروبية الابتكار الحضري‎‎ الاوروبي التحول الاخضر الرقمي طويل الأجل قطاع السياحة المنتجات السياحية

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