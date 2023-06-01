3 مصابين بانقلاب دراجة نارية في طنطا

أصيب 3 مواطنين بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - محلة منوف أمام مدخل مجمع كليات سبرباى، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث على طريق طنطا محلة منوف مركز طنطا، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بينهم حالتين اصابتهما خطيرة اثر انقلاب دراجة نارية يستقلونها، تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.