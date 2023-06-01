"البحوث الزراعية" يسلم شهادات لعدد من المتدربين في مصر والعراق

سلم محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الشهادات لـ 10 متدربين من دولة مصر والعراق بعد مشاركتهم في البرنامج التدريبي بعنوان التلقيح الاصطناعي في الجاموس.

ورحب رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمتدربين من دولة مصر والعراق الذين اجتازوا الدورة التدريبية بعنوان التلقيح الاصطناعي في الجاموس، والتي أقيمت في الفترة من 28 مايو الي 1 يونيو 2023 لتدريب الأطباء البيطريين من دولة العراق ومصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

من جهته قال مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه الدورة تأتي في ظل التعاون المثمر بين المنظمة العربية ومعهد التناسليات الحيوانية بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية في الدول العربية المختلفة ويساهم في نقل الخبرات العلمية والمهارات لدي لأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين العاملين في الإنتاج الحيواني في الدول العربية .

قد أشاد المتدربون بدولة العراق ومصر بهذه الدورة التدريبية وعلى مدى الاستفادة من الجانب النظري والجانب العملي في مجال التلقيح الاصطناعي في السلالات الحيوانية هذا، وتتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالمشاكل التناسلية في الجاموس وكيفية التغلب عليها وكذلك عمل برامج توحيد الشياع في الجاموس والطرق الحديثة في التلقيح الاصطناعي والفحص التناسلي كما شمل البرنامج التدريب العملي علي الحيوانات مما يساهم في رفع المهارات لدي المتدربين وفي ختام البرنامج التدريبي .

و أشاد الوفد بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال الفحص والتشخيص كما اشادوا بما شاهدوه خلال الدورة التدريبية وحفاوة الاستقبال وعلي الدعم الذي لمسوه من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وفي الختام وجه الدكتور سليمان الشكر الي معهد بحوث التناسليات لقيامهم علي تنظيم هذا البرنامج التدريبي للمتدربين من العراق ومصر وخروجها وتنسيقها بشكل جيد.